Uomini e Donne, Tara Gabrieletto e Christian Galella in crisi? «Non è un bel periodo»

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto sembrano essere in crisi. Da tempo si parla di un periodo non facile nella coppia, nata a Uomini e donne, che anche sul social da tempo non condivide foto di coppia, e ora arrivano le prime conferme proprio da parte di Tara dal suo account.

Tara infatti ad risposto ad alcune domande dei follower, mettendolo un po’ in allarme il popolo social. L’ex corteggiatrice infatti sl social ha spiegato: “Sulle mie cose private sono molto trattenuta, però non è un bel periodo, non sto benissimo. Sto prendendo delle decisioni nella mia vita, stiamo prendendo. Non mi fate domande strane, non continuate a chiedermi della fede o dove sia Cristian, perché tanto non risponderò. Quando sarà il momento giusto e avremo anche noi chiara la situazione, dirò quel che c’è da dire, positivo o negativo”.

Vengono in qualche modo confermate le voci di crisi per la coppia che, oltre a partecipare al salotto sentimentale di Maria De Filippi di “Uomini e donne”, ha preso parte al reality di coppia, Temptation Island.

