Uomini e donne cambia, la clamorosa indiscrezione: «In arrivo il trono Vip»

Sembra che a “Uomini e donne” sia in arrivo una grande novità. Dopo tanti anni di programmazione e tante coppie innamorate, il dating show condotto da Maria De Filippi starebbe introducendo un nuovo e inedito trono, quello riservato ai Vip.

Maria De Filippi conduce "Uomini e donne" (Foto: Ansa)

Uomini e donne cambia, l’indiscrezione: in arrivo il trono Vip

“Uomini e donne” di Maria De Filippi sarebbe pronto a un nuovo cambiamento. Partito circa 26 anni fa con il trono classico, il programma Mediaset ha poi introdotto il trono over e quello gay e secondo le indiscrezioni della rete la redazione starebbe lavorando per portare un’altra novità, quella appunto dell’introduzione dei vip, come già successo per il Grande Fratello. Stando ai rumours la redazione avrebbe già sondato le intenzioni di qualche vip, ma per ora non resta che attendere un po’ per vedere se davvero volti famosi siederanno in cerca d’amore sull’agognata poltrona rossa, che per ora ha regalato successo e notorietà a persone comuni.

