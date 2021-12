Uomini e Donne, Tina Cipollari ritrova l'amore: chi è il misterioso fidanzato

Per Tina Cipollari è arrivato il momento di voltare pagina. Dopo la storia finita male con l'ex Vincenzo Ferrara, l'opinionista di Uomini e Donne sembra avere trovato l'amore con un nuovo misterioso corteggiatore.

Chi è il nuovo fidanzato di Tina Cipollari

Chi pensava che si trattasse di una sua vecchia fiamma dovrà ricredersi perché il fidanzato in questione si chiama Alfredo e i due si sono conosciuti quest'estate tramite alcuni amici in comune. La relazione è stata confermata dalla stessa Tina Cipollari al settimanale Vero, a cui ha raccontato di voler vivere la sua nuova storia con calma, senza affrettare i tempi o bruciare le tappe. Da qui il desiderio di mantere il compagno nell'ombra.

La storia finita male tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara

Per la stessa ragione Tina Cipollari non presenterà subito Alfredo ai suoi figli. «Non voglio destabilizzarli – ha spiegato l'opinionista di Maria De Filippi –, non possono passare da un uomo all’altro. Non voglio esporre Alfredo, correre troppo». I figli di Tina Cipollari, infatti, avevano già conosciuto l'ex Vincenzo Ferrara: «Avevano già conosciuto quel signore di Firenze che non voglio neppure nominare perché è finita male», ha commentato piccata. «Sono stata un po’ sfortunata in amore, perché le mie storie fino ad ora non sono durate» ha concluso Tina Cipollari che, dopo il naufragato matrimonio con Kikò Nalli, conosciuto nello studio di Uomini e Donne, vuole concedersi un'altra possibilità.

