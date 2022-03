Uomini e donne: Tina Cipollari colpisce fino alle lacrime, ritorni e stalli nei troni

Anticipazioni su Uomini e Donne. Da quanto rivela Uominiedonneclassicoeover, nella registrazione di ieri, in entrambi i troni ci sono stati cambiamenti.

Ad esempio, tra Ida Platano e Alessandro, non ci sono importanti novità. I due sono ancora in attesa di trascorrere insieme un weekend a Palermo, la città d’origine di lei. Pare lo avessero programmato ma lo hanno rimandato, forse, a questo fine settimana. Si scoprirà dunque nelle registrazioni della prossima settimana se passare del tempo in Sicilia sarà utile a dare una svolta nel loro rapporto. Ma ad animare la situazione c'è sempre Tina Cipollari, che ha avuto un nuovo scontro con Pinuccia, la quale, stavolta, non ha retto le critiche e ha pianto.

Anche le anticipazioni sul trono di Matteo Ranieri hanno ancora una volta come protagonista Federica, tornata alla corte del tronista. Matteo sta conoscendo nuove ragazze dopo l’addio della sua corteggiatrice Denise e lo scontro con Federica. Su quest’ultima ha anche detto di non averla pensata durante la sua assenza, quindi l’ha eliminata e lei ha abbandonato lo studio.

Matteo però non era convinto di perderla e così l’ha raggiunta a casa per riportarla in studio. Nella registrazione di ieri Maria ha mostrato l’esterna di Matteo e Federica a casa di lei e c’è stato il suo ritorno nel programma. C’è stato un battibecco tra Federica e Valeria. Luca invece è uscito con Lilli e Soraia.

