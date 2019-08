Uomini e donne, Sossio Aruta futuro papà: «Sarà una femmina. Dopo due maschi pretendo serietà»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Fortunatamente sta andando davvero tutto per il meglio, in quest’ultimo periodo inizio a sentire la pancia più pesante, ma non posso assolutamente lamentarmi. L’importante per me è che Bianca stia bene”, a ottobre nascerà Bianca, la figlia di, ex cavaliere del trono over di “” e la fidanzata Ursula Bernardo.La gravidanza come ha fatto sapere Ursula va bene e Sossio ha già chiaro il tipo di educazione che impartirà alla piccola: “Dopo due maschi – ha spiegato al “Magazine di uomini e donne” - dalla mia figlia femmina sicuramente pretenderò un po’ più di serietà, non voglio che sia una “donna facile”, voglio che si renda conto di quanto vale”.Quando la piccola verrà alla luce lui non potrà esserci: “Sarà un giorno meraviglioso ovviamente, anche se purtroppo non potrò assistere al parto, come invece è successo con gli altri miei due figli, perché Ursula farà un cesareo. La cosa ovviamente mi dispiace, ma spero almeno di avere l’onore di tagliare il cordone ombelicale di mia figlia per darle il benvenuto al mondo”.La futura mamma dal canto suo non sta nella pelle e con Sossio stanno preparando tutto: “Siamo molto ansiosi di conoscerla, non stiamo nella pelle e non vediamo l’ora che nasca, ormai il conto alla rovescia è iniziato e le stiamo preparando tutto per accoglierla al meglio. La sua cameretta è in fase di preparazione”.