Uomini e donne, Sharon Bergonzi di nuovo mamma: «È nata la nostra principessa Bianca»

Sharon Bergonzi, ex corteggiatrice di “Uomini e donne” di nuovo mamma, è nata la figlia Bianca. Sharon Bergonzi, che in passato è stata fra le protagoniste di “Uomini e donne” di Maria De Filippi come corteggiatrice di Andrea Cerioli, è diventata mamma per la seconda volta e ha dato l’annuncio dal suo account instagram.

Dal social infatti Sharon Bergonzi ha condiviso un post in cui comunica ai fan l’arrivo della figlia Bianca, nata dalla sua relazione col marito Valerio Tenneriello. Nella foto si vede la piccola e nella didascalia l’ex corteggiatrice scrive: “Per la nostra gioia alle 11:14 del 10/01/2021 è nata la nostra principessa Bianca💗💗💗#newborn #littlegirl #mysecondlove #mammabis💗💗💗”.

Sharon del resto aveva già fatto sapere ai suoi follower che avrebbe allargato la famiglia con l’arrivo di una sorellina per il suo primogenito Luigi.

