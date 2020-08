Uomini e Donne, Sara Shaimi e la “richiesta” a Sonny Di Meo: «Voglio vivere con te, basta fine settimana»

Dopo “Uomini e donne” Sara Shaimi chiede a Sonny Di Meo di andare a convivere. Si fa più importante la storia tra Sara Shaimi e Sonny Di Meo, nata lo scorso maggio sotto le telecamere del trono classico del dating show condotto da Maria De Filippi.



La richiesta di convivenza di Sara al suo nuovo amore è pubblico e arriva direttamente da una lettera scritta all’ex corteggiatore dalle pagine di “Dipiù”. La relazione sta crescendo e la distanza fra Roma, dove abita la Shaimi e Milano, dove risiede invece Sonny, sta cominciando a diventare insopportabile. Gli incontri nei weekend non bastano più: “Sono pochi mesi che stiamo insieme – si legge sulla rivista - ma vivendo così lontani è difficile conoscerci bene, poi abbiamo tutti e due quasi trent’anni e non è più tempo per fare i fidanzatini che si vedono nei fine settimana”.



Lei vorrebbe vivere la relazione nel quotidiano: “Mi piacerebbe vivere con te un rapporto più stabile, condividere la quotidianità insieme, cosa che, come ben sai, non ho mai fatto con nessuno, perché ho sempre vissuto da sola”.

