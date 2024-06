Sara Affi Fella pronta al matrimonio con l'ex Vis Pesaro Francesco Fedato: tutti i dettagli delle nozze

In molti la ricorderanno come la tronista che mentì durante tutto il suo trono a Uomini e Donne, nascondendo la relazione con quello che sarebbe dovuto essere l'ex fidanzato Nicola Panico, mentre veniva corteggiata da Luigi Mastroianni. La tronista Sara Affi Fella chiuse la relazione con Luigi dopo neanche due settimane perché segretamente continuava a sentirsi con il suo ex fidanzato Panico, ma una volta venuto a galla tutto, chiese scusa alla produzione, al pubblico e a Maria De Filippi. Errori fatti in gioventù che il suo pubblico e i suoi follower le hanno ormai perdonato, continuando a seguirla ora che è diventata mamma del piccolo Tommaso, di tre anni, avuto dal suo compagno Francesco Fedato , ex calciatore della Vis Pesaro, che a breve sposerà.

I dettagli del matrimonio

Sarà il piccolo Tommaso, il figlio di Sara Affi Fella e Francesco Fedato a portare le fedi in chiesa e lo annuncia lui stesso con un tenero video su Instagram sul profilo della mamma dove rivela anche che i suoi genitori si sposeranno il 23 giugno.

La coppia si è scambiata le promesse nuziali il 22 aprile e adesso i due sono pronti per il grande passo e la festa che riunirà amici e parenti.

Grande attesa per l'abito da sposa di Sara. L'influencer ha pubblicato un video in cui indossa un abito bianco molto bello dell'atelier napoletano: un vestito a sirena molto sensuale, in pizzo, con strascico e corpetto stretto a forma di cuore. «Due anime ma un singolo pensiero, due cuori che battono come uno», ha scritto Sara che non vede l'ora di iniziare questo nuovo capitolo della sua vita con il compagno Francesco e il loro piccolo Tommy.