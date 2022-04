Uomini e Donne, scontro tra Catia e Biagio: «Mi inviti in una pizzeria d'asporto? Sei un miserabile»

Catia Franchi è entrata finalmente nel vivo di Uomini e Donne. Con il trascorrere dei giorni sta imparando a farsi conoscere per il suo carattere forte e determinato, lo si è visto molto bene oggi nel duro scontro con Biagio Di Maro.

Uomini e Donne, polemica tra Catia Franchi e Biagio Di Maro

Dopo la lite precedente, il corteggiatore torna a parlare del loro appuntamento in una pizzeria d'asporto e, dopo aver rivelato l'identità della dama, sorella della stilista Elisabetta Franchi, la attacca. «Hai raccontato dei ristoranti, ma non di quello che abbiamo trascorso. Cosa hai detto Catia Franchi, sorella di…», esordisce Biagio, quasi a voler fare intendere che la donna viva del lavoro della sorella. «E allora? Io lavoro dalla mattina alla sera», replica Catia. «Io sono una persona perbene e pulita», puntualizza Biagio.

«Io non ti ho detto chi ero», dice ancora Catia. «Io mi sono comportato per quello che sono», dice ancora Biagio. «Un miserabile», commenta la Franchi, rimasta offesa dall'invito in una pizzera d'asporto. A questo punto Tina Cipollari prende le difese della dama: «Portare una donna in una pizzeria al taglio è vergognoso. Almeno portala in una pizzeria normale».

A questo punto interviene Armando Incarnato, che polemizza con Catia e la accusa di avere mostrato in questa circostanza poca classe: «Perchè l’hai giudicato per dove ti ha portato e non per come si è comportato con te? Puoi avere tutti i soldi di questo mondo, ma c’è una cosa che non potrai comprare mai ed è l’umiltà. L’hai giudicato per una situazione economica ed è una cosa che non si fa». «Io sono molto umile» tenta di difendersi Catia. «Io sono Catia. Elisabetta fa un lavoro ed io un altro. Lei ha la sua casa e io la mia. Io vivo in un appartamento normalissimo. Lavoro tante volte al giorno, mi alleno e non faccio la chic».

Lo studio però si spacca a metà, da un parte c'è chi sostiene che abbia avuto ragione a offendersi dell'invito, dall'altra c'è chi pensa che si senta troppo importante e abbia umiliato Biagio. «Se fosse stata un’altra donna l’avreste difesa, ma non lo fate solo perché ha un cognome importante. Siete degli ipocriti. Oggi, per andare contro una donna, Biagio è diventato un lord», sbotta Tina, l'unica che sembra prendere davvero le difese di Catia Franchi.

