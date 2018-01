Giulia Latini fidanzata l'indizio su Instagram e la foto col cuore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA – Sembra essere arrivato un nuovo amore perLa corteggiatrice è stata una delle protagoniste di “” durante il trono di Luca Onestini, entrato poi nella casa del Grande Fratello Vip, che alla fine le preferì Soleil Sorgè.Dopo l’esperienza nel salotto sentimentale di Maria De Filippi Giulia è stata molto seguita sui social e ora un suo post ha attirato l’attenzione dei fan. La notte di Capodanno infatti l’ex corteggiatrice ha pubblicato un scatto (poi rimosso) che la vedeva abbracciata ad un ragazzo misterioso e sulla foto ha poi disegnato un cuore. L'immagine ha creato discussione, ma per ora il giallo è ancora aperto per via del silenzio della diretta interessata...