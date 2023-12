Uomini e donne, Giacomo Czerny dopo essere stato operato d'urgenza: «Rischiavo di morire»

Giacomo Czerny, ex tronista di Uomini e donne, è stato operato d'urgenza in seguito a un aneurisma cerebrale. A raccontare della sua ultima disavventura con la salute è stato proprio lui attraverso alcuni video che ha pubblicato nelle sue Instagram stories, in cui ha spiegato i dettagli dell'operazione a cui ha dovuto sottoporsi. Tutto è nato da un "controllo" che si è rivelato essere salvavita per l'ex tronista. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Giacomo Czerny

«Faccio queste storie perché non riesco a rispondere ai mille messaggi che mi state mandando dove mi chiedete giustamente come sto - ha spiegato Giacomo Czerny nelle sue Instagram stories -.

Adesso volevo spiegarvi com'è nato tutto. Tutto è iniziato due mesi fa quando ho avvertito, mentre ero a lavoro, un mal di testa che non se ne è mai andato ed è rimasto costante per due mesi. Io ovviamente mi sono un po' preoccupato: era un mal di testa che andava e veniva quindi mi dicevano "cefalea tensiva", altri nevralgia. Insomma, tante cose. Però durante queste visite mi hanno consigliato di fare una risonanza magnetica per escludere cose peggiori».

L'ex tronista ha aggiunto: «Ho fatto una risonanza magnetica al cervello e mi hanno tronato un aneurisma. Sono andato in ospedale e mi hanno fatto una tac dove hanno visto bene tutto e mi hanno trovato un aneurisma di undici millimetri, molto grosso e che andava operato subito. In due giorni mi hanno operato tramite un intervento che si chiama trattamento di embolizzazione ed è andato bene. Davvero è stato un caso, il destino mi ha salvato la vita. Anche perché il mal di testa non è legato all'aneurisma e sono due cose differenti. Quindi il mio mal di testa è stato l'allarme del mio corpo. Io ho rischiato di morire e questa è una consapevolezza dura da metabolizzare. Sono stati giorni orribili».