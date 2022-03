Uomini e Donne, Federica Aversano si sfoga dopo la scelta di Matteo Ranieri

Federica Aversano lancia una frecciatina dopo la scelta di Matteo Ranieri a Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice 28enne si lascia andare a un piccolo sfogo sui social dopo che il tronista ha preferiito Valeria Cardone a lei. Sono tanti coloro che avrebbero voluto vedere Matteo e Federica lasciare insieme il famoso programma di Maria De Filippi, ma è andata diversamente.

Ranieri ha scelto Valeria Cardone, nel corso della registrazione di sabato 26 marzo 2022. Federica, che è già mamma, si scaglia contro chi commenta «senza educazione»: «È giusto dare un’opinione e un pensiero anche diverso dal mio. Ma sulle offese non transigo neanche un secondo. Pace e amore»

Matteo ha scelto Valeria e alcuni pensano che lo abbia fatto perché intenzionato a viversi una relazione con maggiore spensieratezza. Federica, infatti, ha una figlia e questo poteva rappresentare una responsabilità in più. Matteo stesso non ha nascosto che l’idea che Federica avesse un figlio lo frenava un po’.

Come rivelano le anticipazioni sulla scelta fornite da Lorenzo Pugnaloni, il tronista ha spiegato di aver capito dal primo bacio di voler stare con Valeria. A Federica, Matteo ha detto di aver passato dei bei momenti ma che il suo cuore non batte per lei. Federica ha risposto che se lo aspettava, ma che si è sentita comunque presa in giro.

