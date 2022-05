Uomini e donne, l'ex tronista Jessica Antonini ha un nuovo fidanzato: ecco chi è

Nuovo amore per Jessica Antonini. L’ex tronista di Uomini e Donne è uscita allo scoperto con la sua nuova dolce metà, che, a quanto pare, è da un po’ di tempo nella sua vita. Sembra, però, che per diverso tempo abbia voluto tenere per sé questo nuovo amore almeno per un po', ma oggi si è lasciata andare su Instagram, raccontando com'è nata la sua storia d'amore con Silvano. «Non ci credevo neanche io e invece è proprio vero» scrive nel post sui social.

APPROFONDIMENTI VIP SUL LITORALE Manuela Arcuri in vacanza col figlio al Luxury camp del Cavallino:...

Il nuovo fidanzato di Jessica Antonini non è un volto noto al mondo dello spettacolo. Tra loro la relazione pare vada avanti da qualche mese perché già tempo fa ci sono stati degli indizi che lasciavano trapelare ad un nuovo amore nella vita di Jessica.

Nella dedica a Silvano, l'influencer scrive che la vita l'ha sorpresa quando meno se lo aspettava: «Non hai fatto altro che amarmi dal primo sguardo, non hai fatto altro che corteggiarmi, viziarmi, abbracciarmi, rassicurarmi, supportarmi e sopportarmi. Sei pieno di cose belle dentro che tutti gli uomini dovrebbero avere. Sei l’uomo che auguro a tutte le donne».

© RIPRODUZIONE RISERVATA