Uomini e Donne, corteggiatore sbaglia chat e scrive a Gemma Galgani parlando male di lei

Piccola gaffe per un corteggiatore di Uomini e donne, che ha scritto a Gemma Galgani pensando di chattare con un'altra persona e ha fatto commenti proprio su di lei. Una svista che può capitare, ma che può avere ripercussioni nel programma condotto da Maria De Filippi. L'episodio ovviamente ha fatto il giro dei social ed è finito anche sui siti.

APPROFONDIMENTI LO SCHERZO Giulia De Lellis tradita dal suo fidanzato (ma è uno scherzo...

Gemma Galgani e il corteggiatore

Gemma ha raccontato giorni fa che sta uscendo con un cavaliere: Pierluigi. I due sono andati a cena insieme e hanno raccontato di essere stati molto bene insieme. Ecco perché gli ultimi messaggi sono stati un fulmine a ciel sereno. In settimana lei gli ha scritto per vedersi a Roma qualche giorno prima della registrazione, ma Pierluigi le ha risposto che non poteva perché doveva stare con la figlia. Più tardi si è verificata la gaffe.

Gemma Galgani e il corteggiatore

A Gemma, infatti, è arrivato un messaggio da lui che però non era indirizzato a lei. «C***o la Gemma mi vuole venerdi pomeriggio». Seguito da una serie di faccine che piangono. Gli emoticon hanno fatto scattare Gemma e Pierluigi si è giustificato dicendo che le faccine esprimevano il suo dispiacere nel togliere del tempo alla figlia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA