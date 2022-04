Uomini e donne, l'ex corteggiatrice Claudia Dionigi sui troni in corso: «Sono tutti mosci»

Pareri su Uomini e donne. A parlare è proprio l'ex corteggiatrice, Claudia Dionigi, scelta dl tronista Lorenzo Riccardi, che durante il suo percorso ha regalato sempre qualche colpo di scena. E per i telespettatori, quei troni sembrano ormai lontani. Dalla loro scelta, sono trascorsi tre anni e ancora oggi, Claudia e il Cobra stanno insieme. Il pubblico ha amato moltissimo Dionigi, tutt’ora seguitissima sui social. Alla rivista del programma, l'ex corteggiatrice fa commenti sui troni in corso.

Le dinamiche del Trono Classico, in questa edizione del programma, non stanno appassionando particolarmente i telespettatori. Chi segue assiduamente il programma cerca volti che possano animare il programma, caratteristica che, secondo manca al percorso del tronista Luca Salatino.

Probabilmente, il pensiero dell’ex corteggiatrice rispecchia un po’ ciò che pensano i telespettatori in questo momento. Innanzitutto, rivela il suo pensiero sulla scelta di Matteo Ranieri. A detta sua, avrebbe fatto bene a scegliere Valeria Cardone, perchè molto simili e, pertanto, compatibili. Invece, Federica Aversano l’ha trovata «tanto donna» e ammette di non essere mai riuscita a immaginarla a fianco a Matteo.

Su Veronica Rimondi tace perchè non l'ha ancora inquadrata, ma parla del Trono di Luca Salatino. Lo trova un ragazzo simpaticissimo e crede che al momento ci siano «due possibili spiegazioni» per le ultime decisioni che preso. Improvvisamente, quando le sue conoscenze con Soraia e Lilli erano già ben avviate, ha fatto arrivare una nuova corteggiatrice, Aurora. Secondo Dionigi, Luca potrebbe aver escogitato qualcosa per scuotere le sue corteggiatrici. «Io me ne sarei andata fossi in loro, proprio come è successo a me. Sì, sono ritornata è vero, ma comunque andandomene avevo scatenato una reazione in Lorenzo! Quindi secondo me Luca vuole che Soraia e Lilli reagiscano un po’ di più, perché in puntata li vedo un po’ tutti abbastanza ‘mosci'».

Per quanto riguarda il ritorno di Riccardo Guarnieri (anche lui ha rilasciato una nuova intervista) nel Trono Over sicuramente c’è più azione. Claudia è rimasta sorpresa quando il cavaliere è tornato in studio. Si augura, però, che non torni con Ida: «A mio avviso, per entrambi non è più il momento di stare insieme». Nonostante ciò, è curiosa di sapere cosa accadrà, sperando solo che «Riccardo non ricominci non le solite ‘tarantelle’».

