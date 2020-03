Uomini e donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono diventati genitori: è nata la prima figlia Arya

Ultimo aggiornamento: 18:14

Dopo le nozze per Federico Gregucci e Clarissa Marchese è arrivato il moneto di diventare genitori. I due ex partecipanti a “Uomini e donne”, dating show condotto da Maria De Filippi, hanno infatti annunciato la nascita della loro prima figlia, Arya.Clarissa, ex corteggiatrice di “Uomini e donne” e Miss Italia nel 2014 e Federico, ex tronista, hanno dato la lieta novella attraverso i rispettivi account Instagram. Nelle condivisioni si vede lo stesso scatto, le loro mani che stringono le mani della piccola, seguita dalla didascalie: "Benvenuta al mondo amore. Che la vita possa realizzare ogni tuo desiderio Arya” e “Finalmente questo giorno è arrivato! Noi tre per sempre”.Sempre dal social Clarissa aveva annunciato di essere incinta. Clarissa ha postato una foto col suo pancino in bella vista baciato dal marito, con la frase: “Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero 😍 @fede_greg ed io amiamo già alla follia il nostro bimbo (o la nostra bimba!) #LoveCreatesLove ❤”.Nelle stories la Marchese ha poi dato altri particolari: “La gravidanza – ha spiegato ai suoi follower - è arrivata subito. Pensavo bisognasse riprovarci più volte, mentre è stato concepito ai primi di giugno”.