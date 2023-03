Ultimo è tornato single? «Il cantante e Jacqueline (figlia di Heater Parisi) si sono lasciati»: l'addio poco dopo Sanremo 2023

Ultimo e Jacqueline Luna di Giacomo si sono lasciati. A lanciare la bomba è il settimanale Chi. «Ultimo, il cantante dei record, vola nelle classifiche. La sua vita sentimentale invece non va a gonfie vele. La storia con Jacqueline Luna di Giacomo, figlia di Heater Parisi, è giunta al termine a pochi giorni dal ventitreesimo compleanno di lei, che cade il 10 marzo. Oggi il cantante pensa solo alla musica: l'album, ma soprattutto ... i single».

Ultimo e Jaqueline Luna si sono lasciati, l'indiscrezione

Ultimo, all'anagrafe Niccolò Moriconi, e Jacqueline stavano insieme da circa due anni ed erano usciti allo scoperto sui social nel marzo 2021. Dopo la fine della lunga relazione con Federica Lelli, il cantautore aveva ritrovato il sorriso tra le braccia della giovane studentessa. Ma ora, per i rumors, è finita.

I motivi dell'addio

I motivi dell'addio non sono ancora noti, anche perchè nessuno dei due ha confermato l'indiscrezione, ma già qualche mese fa i due avevano allentato le interazioni sui social, quasi a confermare che ci fosse una crisi in corso, salvo poi tornare a commentare i rispettivi post come sempre. Ma dal settimanale Chi ne sono certi: ormai è finita. Entrambi, per ora, si seguono ancora, chiaro segnale del fatto che, qualora il gossip fosse vero, sarebbero rimasti in buoni rapporti nonostante la decisione di allontanarsi sentimentalmente

Per il momento Ultimo e Jacqueline hanno preferito non commentare la notizia della loro separazione sui social. Nessuna conferma e neanche nessuna smentita.