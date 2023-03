Ultimo è tornato single? Il post con la fidanzata (figlia di Heather Parisi) toglie ogni dubbio. Cosa ha fatto

«Vestiti come ti pare, tanto tu riporti il sole dentro me. Auguri bionda». È bastato un post e una frase per zittire i rumors che lo volevano single. Ultimo è ancora felicemente fidanzato con la sua Jacqueline Luna Di Giacomo, o come la definisce il cantante stesso, la sua «bionda». Il post di Ultimo per la fidanzata, con tanto di dedica in didascalia, celebra il compleanno di lei e conferma che la storia prosegue a gonfie vele.

Le voci sulla rottura

A lanciare la bomba sulla rottura tra Ultimo e la figlia di Heather Parisi era stato poco tempo fa il settimanale Chi. «Ultimo, il cantante dei record, vola nelle classifiche. La sua vita sentimentale invece non va a gonfie vele. La storia con Jacqueline Luna di Giacomo, figlia di Heater Parisi, è giunta al termine a pochi giorni dal ventitreesimo compleanno di lei, che cade il 10 marzo. Oggi il cantante pensa solo alla musica: l'album, ma soprattutto ... i single».

La crisi

Insieme dal 2021, i due non hanno mai parlato di crisi ma, secondo il settimanale Chi, i motivi dell'addio non sono ancora noti, anche perché nessuno dei due ha mai confermato l'indiscrezione. Già qualche mese fa i due avevano allentato le interazioni sui social, quasi a confermare che ci fosse una crisi in corso, salvo poi tornare a commentare i rispettivi post come sempre. Ma dal settimanale Chi sembrava certo l'allontanamento. Ora, invece, sembra tornato il sereno: ci sarà stata davvero la crisi?