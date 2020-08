Giulia De Lellis e Andrea Damante, l'indiscrezione: «Si sono lasciati di nuovo»

Certi amori ritornano e... rifiniscono. Dopo Belen Rodriguez e Stefano De Martino, anche Giulia De Lellis e Andrea Damante potrebbero essersi lasciati di nuovo. Nelle ultime ore si vocifera di una rottura dopo la chiacchieratissima riconciliazione avvenuta in pieno lockdown. A lanciare l’indiscrezione per prima è stata Deianira Marzano, che avrebbe raccolto la confidenza di una persona vicina alla coppia. L'influencer ha aggiunto che la separazione non è ancora ufficiale.

Potrebbe trattarsi di una piccola scaramuccia da innamorati, dal momento che entrambi hanno caratteri molto forti, ma il silenzio sui social ha fatto sospettare gli amanti del gossip. Fino a pochi giorni fa l'influencer e il dj veronese pubblicavano sui social scatti che li ritraevano insieme e felici, mentre da un po' nelle stories c'è spazio solo per i reciproci impegni professionali.

Attualmente Giulia si trova vicino alla famiglia, mentre Damante invece è volato in Sardegna, dove ieri ha trascorso una serata nel locale Just Cavalli di Porto Cervo. Da parte dei diretti interessati non sono ancora arrivate smentite o conferme. I fan dei "Damellis" sperano che la coppia non segua le orme di Belen e Stefano, protagonisti indiscussi del gossip dell'estate 2020.

Eppure il momento non è dei più facili. Giulia ha annunciato giorni fa un problema al naso e alla gola. «Mi sono cagat* sotto tutto il giorno, ma poteva andare peggio. Me la caverò con una operazione al naso, e ancora non so quante sedute dalla logopedista e trattamenti vari dovrò poi fare. Il controllo alla gola è stato fastidiosissimo. Purtroppo, non sarà semplice guarire, ma sono molto serena. Diciamo che c’è sempre chi sta peggio, quindi va bene così», aveva detto ai followers.

