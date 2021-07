Meghan Markle, i retroscena sulla separazione dall'ex marito produttore: lei gli restituì l'anello di fidanzamento per posta

Meghan Markle e il produttore di Hollywood Trevor Engelson si sono sposati nel 2011, ma la coppia ha divorziato solo due anni dopo. E adesso continuano a spuntare i retroscena. Come quando l'ex marito di Meghan ha "contenuto a malapena la sua rabbia" dopo essersi visto rispedire a casa per posta il suo anello di fidanzamento.Si ritiene che lo sforzo di cercare di mantenere una relazione a distanza tra Los Angeles e Tornto, dove è stato girato Suits, sia diventato eccessivo. Ha chiesto il divorzio nell'agosto 2013, Meghan ha citato "differenze inconciliabili".

Si amavano molto

Un'amica d'infanzia di Meghan, Nina Priddy, è rimasta sconcertata dopo aver saputo che stavano per divorziare. "Meg mi diceva che non poteva immaginare una vita senza Trevor. Ha detto che se gli fosse successo qualcosa non sarebbe stata in grado di andare avanti. Tuttavia, la coppia si è separata solo due anni dopo. Anche lui l'amava. Avresti dovuto vedere il modo in cui le teneva il viso tra le mani. Tutti sentivamo che era il suo amore eterno. “È stato un tale shock quando mi ha detto che stavano divorziando. Dopo circa tre stagioni di Suits, mi ha chiamato e ha detto che voleva che lo sapessi perché sarebbe uscito sui giornali”. La coppia si conosceva dall'età di due anni ed è stata fotografata insieme fuori Buckingham Palace durante una vacanza d'infanzia nel Regno Unito.

