Eros Ramazzotti e la figlia Aurora insieme a Natale: «L’amore vince su tutto»

«Ci sono momenti, anche molto lunghi, dove le cose non vanno nel senso giusto. Quest’anno è stato così». Comincia così il messaggio su Instagram di Eros Ramazzotti accompagnato da una foto con la figlia Aurora. Il cantante ha voluto condividere l'atmosfera natalizia con i suoi fans guardando all'immediato futuro: «La vita va avanti e la speranza è che tutto migliori per TUTTI. Vi auguriamo un anno diverso all’insegna del nuovo migliore, quella felicità, anche per le piccole cose, che manca da troppo tempo. Love. L'amore vince su tutto».

Eros Ramazzotti ha tradotto il suo post anche in spagnolo, rivolgendosi al pubblico di tutto il mondo che lo segue ormai da anni. Immediata la reazione dei follower che hanno partecipato con parole di affetto ed emoticon speciali alle belle parole del cantante nato a Roma.

