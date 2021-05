Diletta Leotta, Tapiro d'oro dopo le foto con Ryan Friedkin: «Ero single, ora sto con Can»

Alla fine doveva succedere: dopo lo sfogo social di Diletta Leotta per le illazioni sulla sua vita privata e dopo aver smentito ai microfoni di Striscia la notizia la fine della relazione con l'attore turco Can Yaman, il settimanale Oggi ha pubblicato alcune foto della conduttrice di Dazn che bacia Ryan Friedkin, figlio del presidente della Roma. La cosa ha sollevato più di un pettegolezzo, al punto che Valerio Staffelli le ha consegnato un altro Tapiro d'oro, il settimo della carriera, che verrà trasmesso dal tg satirico nella puntata in onda questa sera su Canale 5.

Diletta Leotta, ecco la foto del bacio con Ryan Friedkin: l'indiscrezione

La smentita

«Quelli con Friedkin sono scatti di dicembre - ha chiarito la showgirl e conduttrice -. Ero single e a 29 anni, se sei single, un limone te lo puoi anche concedere», così Diletta Leotta. Che a proposito della sua relazione con l'attore turco ha precisato: «Sto ancora con Can Yaman, ero in macchina con lui poco fa», così Diletta Leotta. «Ci sono dei limiti che non devono essere superati - ha proseguito - e la sfera privata di una persona fa parte di questi. Non mi aspettavo che pubblicassero quelle foto, anzi nemmeno immaginavo che avessero potuto scattarle dentro casa», così la conduttrice di Dazn ai microfoni di Striscia la notizia.

