Diletta Leotta, sexy tuta per il trekking sui monti insieme a Daniele Scardina

Diletta Leotta e il fidanzato Daniele Scardina si regalano un po’ di trekking. La conduttrice Dazn e il compagno puglie, assieme ad alcuni amici, si sono goduto una giornata fra la natura e l’abbigliamento scelto da Diletta ha scatenato i commenti sul social.

Diletta ha condiviso alcuni scatti che la vedono impegnata nella sua sessione di trekking, seguita dalla didascalia: “La vita è un viaggio da fare a piedi ,in salita.. ma insieme agli amici 🍀⛰☀️(ps si raccomandano scarpe comode)…”. Fra la natura selvaggia spicca Diletta con i vestiti scelti per l’occasione e, che al solito tende a mettere in risalto le sue abbondanti forme.



La cosa naturalmente non è sfuggita ai suoi fan: “Eh sì – ha notato un follower - perché quando si va a camminare in montagna tutte si vestono così e si truccano così”, oppure: “Si perché una va a fare trekking così....ahahaha”.



Il “classico abbigliamento” da passeggiata sui monti di Diletta però ha affascinato il lato maschile dei suoi seguaci sulla rete, che hanno fatto ben presente quanto la scelta della tenuta sia stata azzeccata: “Che belle montagne ! – è intervenuto un fan - Il paesaggio è splendido”.

Ultimo aggiornamento: 16 Giugno, 12:07

