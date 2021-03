Chiara Ferragni, svelato il mistero del make up in sala parto: «Secondo voi mi trucco per partorire?»

Chiara Ferragni ha sorpreso tutti per la forma smagliante con cui è apparsa subito dopo la nascita della piccola Vittoria. In molti si sono chiesti come abbia fatto ad avere capelli perfetti e occhi truccati. Nelle prime foto della bambina, infatti, si nota il make up. L'imprenditrice digitale ci tiene a chiarire in una delle stories di Instagram cosa è successo. Con una domanda retorica ai followers ricorda quale era la sua priorità in quel momento. Intanto Fedez mostra un tweet su un «complotto sulla gravidanza».

APPROFONDIMENTI MAMMA GLAM Chiara Ferragni, il pigiama usato in clinica dopo il parto è... LET'S LOVE Belen e la dedica inaspettata del fidanzato Antonino Spinalbese....

Chiara Ferragni, il mistero del make up al parto

«Sono qua con la bimba - spiega nelle stories Chiara Ferragni - stavo leggendo i vostri commenti, però ragazzi secondo voi io mi trucco per andare a partorire. Stavo facendo un lavoro lunedì pomeriggio verso le 6. Stavamo filmando una cosa e alle 9 e ho cominciato ad avere le contrazioni e il mio dottore mi ha detto di andare via subito. Non mi sono messa a struccarmi, sono andata così come ero vestita e pettinata. Il glam era top e ha resistito tutto il parto. Nella prima gravidanza ero sudata e sfatta. Il secondo parto è stato molto veloce, è durato in tutto quattro ore. È stato veramente fantastico».

Chiara Ferragni, il complotto sulla gravidanza

«La teoria del complotto sulla gravidanza è la cosa più esilarante che ho visto oggi», scrive Fedez commentando un tweet di un utente convinto che sia stata tutta una messa in scena con un cuscino al posto della pancia e la scelta di un figlio già pronto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA