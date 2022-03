U&D, Gemma Galgani gela l'ex cavaliere: «Quando il sentimento si trasforma...»

A “Uomini e donne” Gemma Galgani gela Marco Firpo. I due sono si sono conosciuti sotto i riflettori del dating show condotto da Maria De Filippi e hanno avuto una relazione ormai conclusa, ma proprio recentemente l’ex cavaliere ha stupito tutti e rivelato di provare ancora dei sentimenti nei suoi confronti.

Gemma Galgani (Instagram)

U&D, Gemma Galgani risponde a Marco Firpo

Marco Firpo recentemente è tornato a parlare della sua fiamma a “Uomini e donne”, Gemma Galgani. I due hanno avuto una love story ormai archiviata, ma sembra che dopo anni i suoi sentimenti dell'ex cavaliere nei confronti della dama non si siano affievoliti: «Frequentare qualcuno giusto per non rimanere solo per me sarebbe infelicità – ha spiegato in un’intervista al sito “Piùdonna” - Di Gemma invece mi manca tutto ciò che eravamo. E’ un’anima libera. Quando la incontri e la riconosci, perché provi subito un senso di benessere quando le stai vicino, e questo è stato uno stimolo importante. Lei mi fa star bene, mi placa l’ansia. Lei ha uno sguardo particolare, quando mi guardava era incredibile».

Gemma Galgani (Instagram)

A rispondere a Marco è arrivata direttamente Gemma, che però non sembra dello stesso avviso. Il tempo dell’amore per la dama è ormai passato e fra di loro può esserci solo amicizia: «Lui – ha spiegato la dama a “Nuovo” - ha detto cose molto belle su di me e sulla nostra storia, ma tra noi oggi c’è solo amicizia. Quando l’amore si trasforma in un sentimento diverso non riesci più a tornare indietro. Noi siamo stati bene quando ci amavamo e quando ci perdevamo l’una negli occhi dell’altro. Oggi, però, io guardo avanti».

