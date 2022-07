Il matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci, menù vegano e dedica speciale

Quando l'emozione della festa lascia spazio a quella dell'intimità. Francesca Pascale e Paola Turci hanno rinviato a oggi ogni commento socila: «Una marea di gioia e di affetto, grazie», ha postato la cantante pubblicando sul suo profilo Instagram una foto della coppia che si abbraccia emozionata nella bellissima location del castello di Velona.

In vendita il nido d'amore di Berlusconi Francesca Pascale e Paola Turci, oggi il matrimonio: festa al castello di Velona. Berlusconi? Forse regalo in arrivo

Le due hanno ripostato video e foto realizzati e scattati dagli invitati. Tra questi uno ha scaldato il cuore più degli altri: quello in cui Paola Turci sale sul palchetto allestito e dedica «Tu si' 'na cosa grande» di Domenico Modugno alla neo moglie. Che poi l'ha abbracciata, non curandosi (e ci mancherebbe altro) del momento in cui Paola ha dimenticato il testo della canzone, riprendendosi poco dopo. «Il giorno più bello della mia vita» aveva scritto Francesca solo qualche ora fa, travolta dall'affetto.

Menu vegano e super festa (senza volti noti)

Il menu è rimasto top secret, ma un paio delle creazioni degli chef del “Brunello”, il ristorante più esclusivo del resort, qualcuno se l'è lasciate sfuggire: tra le portate (tutte rigorosamente vegane e vegetariane) la «cera d’api uva spina ed erbette spontanee», e poi «alga kelp cotta in aronia, finocchietto, sambuco e yuzu». A degustarle era atteso anche il sindaco Franceschelli (che alla coppia di spose ha voluto regalare una magnum di pregiatissimo brunello).

Nessun volto noto, tra gli ospiti. Amici e una decina di parenti, oltre al sindaco del vicino borgo di Trequanda, Andrea Francini. Perché da quelle parti, dicono in paese, l’ex compagna di Silvio Berlusconi qualche tempo fa ha comprato una casa. E sia lei che Paola si sono innamorate della Val d’Orcia. «Non sono le uniche – gongola il sindaco Franceschelli, gustandosi gli occhi addosso di tutti su Montalcino – celebriamo 80 matrimoni l’anno, quasi due a settimana. Imprenditori, amministratori delegati, anche un principe saudita. La gente qua è abituata ad accogliere i vip», sorride.