Elena Morali e il “tradimento” di Luigi Favoloso a Live non è la D'Urso: è Paola Caruso la donna misteriosa

Elena Morali ha scoperto il presunto “tradimento” del fidanzato Luigi Favoloso attraverso un video di una telecamera nascosta in casa, ma l'identità della ragazza coinvolta nel sospetto fattaccio era avvolto nel mistero. Il giallo è stato risolto a “Live Non è La D'Urso” con l'arrivo in trasmissione di Paola Caruso.



ELENA MORALI E LUIGI FAVOLOSO, ARRIVA PAOLA CARUSO

E' Paolo Caruso infatti la donna bionda del video, ma ospite di “Live Non è La D'Urso”, nega di aver avuto un flirt con Luigi Favoloso: “Era il compleanno di Elena Morali – ha svelato - Ho pensato di farle un regalo, volevo comprarle qualcosa abbinato al colore della cabina armadio che sta realizzando e per questa sono andata a casa sua. Poteva chiamarmi e chiarire. Io ho provato, lei non mi ha risposto e ha scatenato il casino sul social, allora l'ho bloccata. Non è stato un tradimento....”.

Elena Morali ha spiegato il motivo della sua reazione: “Ho cominciato a vedere dei like sospetti su Instagram... Luigi Favoloso poi è stupido, ha il telepass che regista i suoi viaggi e va spesso a Arese, dove vive Paolo Caruso. Tra l'altro questa settimana ha pagato una ragazza bionda (perché se non l'ha pagata è matta a prendersi la colpa) per dire che è stata lei. Se non ci fosse niente, perché questa finzione? Io non l'ho ancora perdonato...”.

Ultimo aggiornamento: 10:07

