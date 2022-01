Belen Rodriguez e le corna: «Penso di averle avute e di averle, nessuno si salva»

Chi non ha mai pensato di avere le «corna»? Tutti, in almeno una relazione, abbiamo avuto il sentore o la certezza di essere stati traditi o comunque lo abbiamo pensato in un momento di gelosia estrema. E anche una delle donne più belle del panorama italiano non è esente da questo dubbio. Belen Rodriguez, in attesa del suo volo per Montevideo, scherza sulle sue «corna» e tra una risata e l'altra, davanti a un bicchiere di vino, fa sapere ai suoi follower di pensare non solo di averle avute, ma di averle anche in questo momento.

In alcune Instagram Stories pubblicate dalla sua amica Patrizia Griffini, la showgirl spiega che ai tradimenti non sfugge nessuno, neanche una donna bella, ricca e famosa come lei. «Anche Belen ha scelto le mie corna», scherza la 56enne ex concorrente del Grande Fratello, mentre inquadra con un filtro particolare l’argentina più famosa d’Italia durante una cena al ristorante con lei.

Belen replica: «Le corna sono solo tue? Perché io penso di averle». A questo punto la Griffini rimane un po’ interdetta: «Le hai avute, le avevi avute…». Appartengono al passato, secondo Patrizia, riferendosi magari ai tempi del rapporto con Stefano De Martino.

Ma in molti hanno invece pensato all'attuale rapporto della showgirl con Antonino Spinalbese, soprattutto dopo quel «tira e molla» che si è intuito anche sui social dopo la nascita della piccola Luna Marì. Di lui, infatti, sono scomparse le tracce da mesi nella vita di Belen. La crisi sembra ssempre più che acclarata. Ad ogni modo, prima del volo sull'Uruguay, Belen non perde il sorriso e la sua voglia di scherzare e ribatte sicura: «Le riavrò sicuramente… dalle corna non si salva nessuno».

