Ambra Lombardo e Kikò Nalli: «Ecco la foto del bacio con Gaetano Arena»

Da settimane si parla di una relazione tra Ambra Lombardo, ex gieffina, e Gaetano Arena. La bella professoressa, legata a Kikò Nalli, smentisce, ma su Instagram è apparsa la tanto attesa foto del bacio. A divulgare lo scatto è stato il settimanale "Diva e Donna", ma l'immagine è rimbalzata rapidamente sui social. In molti si chiedono, guardando i due volti vicini, se la macchina fotografica abbia immortalato un bacio passionale o una semplice manifestazione d'affetto.

«Ambra-Arena-Kikó: ecco il bacio!», scrive Carlo Mondonico sul suo profilo Instagram, a corredo della foto. Poi aggiunge: «Come ho anticipato la settimana scorsa a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso, ecco le foto che riprendono Ambra Lombardo in compagnia di Arena. Foto che li riprende mentre si baciano, si abbracciano e si divertono… anche quando Ambra si mostra in reggiseno in un locale pubblico. Cosa dirà ora Kikò Nalli, l’innamoratissimo fidanzato di Ambra?»



Nonostante le voci di una bacio fra di lei e l'altro ex recluso, la love story con Kikò Nalli sembra continuare a gonfie vele. I due si sono conosciuti durante l'ultima edizione del Grande Fratello e si sono innamorati nella casa più spiata d'Italia. Chissà cosa succederà con questa foto.





Ultimo aggiornamento: 21:36

