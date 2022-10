Totti, un figlio da Noemi. Nuccitelli: «Non mi sorprenderei». Per i bookmakers potrebbe arrivare l'anno prossimo

Prima la convivenza, poi un figlio con Noemi. "Può accadere, certo. Non mi sorprenderei”. A lanciare l'ipotesi è il pr romano Alex Nuccetelli, storico amico di Francesco Totti, che a quanto pare non esclude la possibilità di diventare di nuovo padre con la nuova compagna, dopo la separazione da Ilary Blasi.

Le quote

Un'ipotesi, riporta Agipronews, presa in considerazione anche da Oddsdealer.net, fornitore di quote per i bookmaker internazionali, per il quale l'arrivo di un bebè entro l'anno prossimo per il Pupone e Noemi vale 2,80, mentre per il "no" la quota scende a 1,35. Totti, 46 anni, è già padre di tre figli: Cristina, Chanel e, la più piccola, Isabel. Noemi Bocchi, 34 anni, è mamma di due figli.