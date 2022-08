Totti-Noemi, nuove indiscrezioni: «Si incontrano di nascosto su uno yacht. Lui la fa seguire da un bodyguard»

Spuntano nuove indiscrezioni su Francesco Totti e Noemi Bocchi. Mentre Ilary Blasi si rilassa in famiglia nelle Marche, la neo coppia, ancora non ufficiale, mantiene un profilo basso, lui a Sabaudia come sempre, lei, invece, ha affittato una villa al Circeo.

Totti - Noemi, spuntano nuove indiscrezioni

Protezione

Dopo le foto su "Chi", anche il settimanale Nuovo ha pubblicato foto in costume di Noemi che smentiscono nuovamente una sua possibile gravidanza. La Bocchi è stata vista insieme ad un accompagnatore piuttosto robusto che, stando a quanto si mormora, sarebbe un bodyguard che Francesco Totti le ha messo a disposizione per proteggerla dai paparazzi e da qualche curioso che potrebbe disturbarla.

Una strategia che sta funzionando visto che Totti e Noemi non sono mai stati paparazzati insieme, eppure stando alle nuove indiscrezioni i due continuerebbero a vedersi di nascosto su uno yacht e avrebbero un accordo segreto per tutelare l'ex capitano giallorosso.

Francesco Totti e l'accordo segreto con Noemi Bocchi

Anche in questo casa si tratta solo di rumors e non ci sono prove a conferma, ma sembrerebbe esserci un accordo segreto tra Francesco Totti e Noemi. Il loro rapporto verrà ufficializzato solo quando Totti sarà ufficialmente separato da Ilary Blasi. Le pratiche del divorzio non sono state ancora avviate e in ballo c'è un patrimonio non indifferente. Come scrivce CHI: «Totti non può confermare le voci che lo vedono da un anno accanto a un’altra donna perché, dal punto di vista giuridico, questa cosa avrebbe un peso. Perciò il capitano dovrebbe tenersi a distanza dalla Bocchi»