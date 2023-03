Totti e Noemi, l'indiscrezione choc fa sorridere Ilary Blasi: «È cinica e senza scrupoli»

La relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sembra andare a gonfie vele. Ma una nuova indiscrezione potrebbe scatenare un vero e proprio terremoto nella nuova coppia che da mesi anima il gossip italiano e non solo. Le parole rivelate, sul settimanale «Nuovo», da una fonte anonima vicina al Pupone, infatti preannunciano una possibile crisi.

«Cinica e senza scrupoli»

Dopo tanta sofferenza, legata alla separazione dalla ex moglie, Francesco Totti ha ritrovato il sorriso al fianco della sua Noemi. Ma le dichiarazioni riportate dal magazine potrebbero scagliare una bufera sulla nuova coppia. Secondo quanto riportato dal settimanale, chi conosce bene la Bocchi insinua il dubbio che la relazione con il capitano storico giallorosso possa essere un modo per raggiungere altri obiettivi, ben diversi dalla serenità sentimentale. «Noemi Bocchi pur di ottenere ciò che vuole non guarda in faccia nessuno, è cinica e non si fa troppi scrupoli», riporta il magazine proseguendo: «Ha obiettivi precisi, con l’ex ha sempre fatto la bella vita».

Nuovi guai per il Pupone

Vere e proprie parole di fuoco che accendono di nuovo i riflettori sulla relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, che pare aver archiviato definitivamente i rapporti con la conduttrice dell'Isola dei Famosi. La rottura tra Totti e Ilary sarebbe, infatti, insanabile. In tribunale non sono stati raggiunti gli accordi per la separazione e gli avvocati sono ancora a lavoro per definire i punti spinosi di un addio infinito che si preannuncia infuocato. Ma oltre ai guai con l'ex moglie, adesso potrebbero spuntare quelli con la nuova compagna, accusata da fonti amiche di essere interessata solo all'aspetto economico...

Nel frattempo Ilary...

Nel frattempo Ilary Blasi si gode la relazione con il suo nuovo compagno, Bastian. Una relazione partita in sordina, ma che mano a mano diventa sempre più social con dettagli dei loro incontri sempre più romantici, come la foto che ritrae le mani intrecciate dei due. Un segnale chiaro anche per Totti, non ci sono spazi per ripensamenti, la storia con l'ex capitano della Roma è nel dimenticatoio.