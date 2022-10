​Totti e Noemi Bocchi insieme allo stadio di Montecarlo: la tv francese li inquadra durante Monaco-Clermont

Ormai non si nascondono più. Totti e Noemi Bocchi sono stati immortalati dalle telecamere allo stadio. No, niente Olimpico stavolta (dove però fu scattata la prima foto di loro due a pochi seggiolini di distanza quando nessuno sospettava di una crisi con Ilary) ma a Montecarlo. La tv francese Canal+ li ha inquadrati durante la partita di Ligue 1 tra Monaco e Clermont e la foto (postata anche sui social) ha fatto in pochi minuti il giro del web. Solo qualche giorno fa i video di una festa a Ponte Milvio alla quale avevano partecipato entrambi e nei video sui social si vedeva la coppia cantare e ballare insieme ad altri amici.

La stampa francese si esalta per Totti e Noemi allo stadio

L'ex capitano della Roma oggi invece è stato infatti fotografato sulle tribune dello stadio Louis II. «Francesco Totti è presente al Louis-II», scrivono da Canal+ sul proprio account Twitter commentando con stupore la presenza dell'ex numero 10 dei giallorossi. E non è certo la prima volta dei due insieme allo stadio. La prima quando ancora nessuno era a conoscenza della loro relazione (anche se lo stesso Francesco ha smentito che in quel momento i due stessero insieme). Era Roma-Genoa del febbraio 2022.

Totti e Noemi però erano stati insieme anche a Tirana nella finale di Conference League vinta dalla Roma, anche se i due in quell'occasione erano stati discreti e nessuno era riuscito a fotografarli insieme. Il 14 ottobre il primo giorno dell'udienza per la separazione di Totti e Ilary, in una battaglia legale tra Rolex e borse che si preannuncia lunga. Forse anche per questo lui ha deciso di staccare la spina e passare qualche ora a Montecarlo, una delle sue mete preferite quando ha qualche ora a disposizione.