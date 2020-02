Totti in settimana bianca, con IIary Blasi e i bambini relax a Madonna di Campiglio

Francesco Totti in settimana bianca con la famiglia. L'ex capitano della Roma è stato sorpreso in un momento di relax a Madonna di Campiglio, dove sta passando qualche giorno sulle piste insieme a Ilary Blasi e ai figli.

niente scarpette stavolta, ma un paio di sci a testa per padre e figlio che, dopo una sosta allo Chalet Fiat, sono pronti a riaffrontare una giornata all'insegna dello sport.

Ultimo aggiornamento: 14:23

