Totti, Ilary Blasi provoca l'ex marito con un video e poi il gesto davanti al negozio Rolex. E spunta un tag

Ilary Blasi sorprende tutti e torna sui social per lanciare una provocazione a Francesco Totti. La showgirl si è filmata su Instagram davanti al negozio Rolex, in centro a Roma, e ha mimato un gesto, inserendo tra i tag anche il suo ex marito.

«I Rolex spariti dalla cassetta di sicurezza»

Lo storico capitano della Roma l'aveva accusata di aver «svuotato la cassetta di sicurezza insieme al padre, prendendo tutti i suoi Rolex, garanzie comprese», nella famosa intervista nella quale ha parlato della separazione e della relazione con Noemi Bocchi. E Ilary ci ha scherzato su, inserendo tra i tag anche Striscia la Notizia e la speaker radiofonica Francesca Manzini.

L'incontro con l'amica Alessia Solidani

Non un caso (forse), neppure l'incontro nella storia successiva. Ad attenderla al tavolo del ristorante c'era Alessia Solidani, storica parucchiera e amica di Ilary, tirata in ballo (senza mai citarla direttamente) nella vicenda del tradimento raccontato da Totti nell'intervista. Secondo l'ex calciatore, Alessia Solidani avrebbe fatto da tramite tra la showgirl e il suo amante. Un "lavoro" dietro le quinte scoperto dal Pupone, che ha portato alla lite definitiva con quella che è ormai la sua ex moglie.

Gli alimenti e le borse

Totti e Ilary sono ormai pronti a scontrarsi in tribunale. L'ultimo tentativo di riconciliazione non è andato a buon fine e per questo motivo sarà il giudice a decidere chi dovrà pagare il prezzo più alto per questo divorzio milionario. Secondo gli ultimi rumors, tra le richieste di Ilary ci sarebbe anche quella di riavere indetro le borse, che Totti le ha nascosto (come rivelato proprio dal diretto interessato), in risposta ai Rolex.