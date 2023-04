Totti-Ilary, il divorzio: lui offre 15mila euro al mese ma lei rifiuta. «Vuole una barca di soldi», e ha cambiato serratura alla villa dell'Eur

Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tenere banco: si va in Tribunale per un muro contro muro dopo il fallimento di un accordo tra gli ex coniugi. Tra i motivi del contendere, il mantenimento che il Pipone dovrà corrispondere alla conduttrice dell'Isola dei Famosi per i figli Christian, Chanel e Isabel. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, che cita fonti vicine all'ex calciatore, Totti sarebbe disposto a pagare tra i 12 e i 15mila euro al mese. Una cifra considerata da Ilary insufficiente.

La richiesta di Ilary Blasi: «Una barca di soldi»

La richiesta di Ilary Blasi si aggirerebbe intorno ai 20mila euro al mese, «una barca di soldi» riferisce la fonte al Corriere. Ma il Capitano non sarebbe disposto ad assecondare la richiesta. La conduttrice, da parte sua, non avrebbe richiesto alcun mantenimento per sé. Considerati i redditi, di fatto non ne avrebbe neanche diritto: tra contratto Mediaset, patrimonio immobiliare e liquidità sul conto corrente si parla di cifre milionarie. Così Ilary punterebbe ad accollare in toto al padre le spese extra per i figli, mentre lui ambirebbe a un fifty fifty.

Serratura cambiata alla villa all'Eur

Altro argomento del contendere tra i due ex, separati di fatto ma nonn ancora di diritto, è la villa dell'Eur in cui hanno vissuto insieme e che ora è la casa di Ilary e ragazzi. Al momento appartiene a entrambi, ma è a completa disposizione di Ilary, che può restarci fino ai 18 anni di Isabel. Totti non ci mette piede da tempo, ma per evitare che possa anche solo pensarci, l'ex moglie ha fatto cambiare la serratuta: non ha neanche le chiavi.