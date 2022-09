Cristiano Iovino è la presunta fiamma di Ilary Blasi? Il personal trainer rompe il silenzio dopo l'intervista di Totti

Dopo l'intervista rilasciata da Francesco Totti in cui ha rivelato di aver scoperto i messaggi tra la ormai ex moglie Ilary Blasi e un uomo misterioso, i sospetti si sono concentrati sul nome di Cristiano Iovino. Il nome del personal trainer romano è rimbalzato anche nei mesi scorsi al centro della cronaca rosa, ma lui si è sempre negato fino a quando non ha rilasciato una dichiarazione telefonica.

La risposta del personal trainer

Raggiunto dall'Adnkronos, Cristiano Iovino non ha smentito il flirt che gli è stato attribuito e si è trincerato dietro un "no comment": «Sì ho letto, vi ringrazio ma di questa cosa non mi interessa proprio parlare». Il dubbio, quindi, resta. E si fa mente locale alle parole di Totti, che ha parlato di «una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere».

Chi è Cristiano Iovino

Tatuatissimo e muscoloso di professione personal trainer. A Roma nord, ma non solo, è conosciutissimo. Tra l'altro è tifosissimo della Lazio. Spesso presente allo stadio Olimpico per le gare casalinghe dei biancocelesti. Una presenza fissa soprattutto in passato. Poi lavoro e fama lo hanno un po' allontanato. Ma il tifo è rimasto lo stesso. Suona ancora più frizzante lo striscione apparso qualche domenica fa durante una gara della Lazio e che recitava: «Bentornata a casa Ilary». Personal trainer ma soprattutto influencer con i suoi 55 mila follower. Operativo tra Roma e Milano (e proprio galeotta sembra essere stata la città del Duomo per far scoccare la scintilla con Ilary). Ma seguire gli spostamenti di Cristiano è un lavoro: rimbalza da una parte all'altra del mondo e il suo Instagram trabocca di foto di vacanze: Indonesia, Ibiza, Mykonos, lago di Como.

Anche in fatto di donne Cristiano balza spesso agli onori delle cronache rosa, ha avuto flirt con Giulia De Lellis, Sabrina Ghio, e Zoe Cristofori (prima che diventasse la compagna del difensore milanista Theo Hernandez).