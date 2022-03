Ilary Blasi e Totti in crisi? Lei rompe il silenzio: «Tutto vergognoso, ho paura per i miei figli»

Ritorna L'Isola dei Famosi e oggi Ilary Blasi ne parla a Verissimo. «È un'Isola nuova con singol e coppie, ma è tutto improvvisato. Vedremo». Alvin però ci sarà, negativizzatosi dal Covid, l'inviato è già pronto in Honduras per aiutare Ilary in questa nuova esperienza, anche se «questi 3 secondi di ritardo nelle comunicazioni» gli mettono ansia, come lui stesso ha confessato. Ilary che della sua spontaneità ne ha fatto il suo biglietto da visita è pronta a regalare forti emozioni (ed esileranti gag) anche quest'anno.

Ilary Blasi, la verità sulla crisi con Totti

Una carriera al bacio quella della Blasi. In tanti anni di show la moglie di Francesco Totti ha baciato veramente tutti, ultima ma solo in lista Michelle Hunziker: «E pensa con lei ci ho messo anche un po' di lingua». Silvia Toffanin scoppia a ridere. Ma nel programma di Michelle la Blasi ha lanciato anche una bomba: «Se io e Francesco non pubblichiamo una foto per due giorni le testate scrivo che siamo in crisi» e il messaggio fu premonitore perchè dopo soli due giorni Ilary e Totti erano su tutti i giornali. Il loro matrimonio per tutti era già finito.

L'ira della conduttrice

«Su questa storia si è detto troppo, è stato un accanimento mediatico nei miei confronti e nella mia famiglia. Sono problemi nostri questi. La nostra preoccupazione è andata ai nostri figli».

Non era un gossip ma era una notizia "certa" quella della crisi con tanto di foto e identikit delle persone che avrebbero mandato in crisi 20 anni di amore.

«Si stavolta si, ma da quanto sto con Totti è sempre successo così, quindi dove è che il gossip si fa più succoso quando si da un nome e un volto. È durato tutto tre giorni, ma la cosa vergognosa è che quotidiani nazionali hanno dato la notizia come fosse certa e hanno fatto una gran figura di me**a»

Addirittura hanno accostato a lei un collega e a lui una ragazza che giocava con lui a padel.

«Io non la conosco lui l'ha incontrata a un centro sportivo e gli ha chiesto una foto per il figlio, ma a Francesco succede sempre».

Una storia già vista

Era già successo prima delle nozze un caso del genere, ma neanche allora i due si sono lasciati.

«Si me lo sono chiesto perché avviene sempre prima che io faccia qualcosa di importante, ma in quei giorni si parlava di putin perché era scoppiata la guerra e si parlava di Francesco Totti quindi vedi il circo mediatico è garantito quando si parla di lui»

Crollano i sospetti

Un momento molto difficile quello che l'ex pupone e la showgirl hanno dovuto affrontare anche stavolta. «Ci sono stata male ma neanche troppo». Prova a spiegare a Silvia Toffanin perché secondo lei la storia fa acqua da tutte le parti: «Quella foto allo stadio a me ha dato una certezza e cioè che ci fosse l'organizzazione di qualcuno. Loro hanno questa foto quindi riconoscono una ragazza dietro a Francesco che non è un personaggio pubblico, la foto è stata scattata il 5 febbraio il caso scoppia il 21 quindi in questi 15 giorni hanno creato il caso. Possibile non sia uscito altro visto che dicevano che durava da mesi la storia? Non c'è nulla, solo una foto allo stadio. Con lui c'era anche mio figlio. Poi ci hanno accusato di aver fatto una smentita debole, ma sono i giornali che avevano una storia debole. E dopo la bomba non è successo più nulla».

La separazione

Poi passata la bufera dell'altra, scatta un'altra questione e quindi il motivo per cui i due non si separano diventa il patrimonio e c'entrano le sorelle di Ilary.

«Si separa Trump, a confronto il nostro sarebbero due spicci, ti pare che non possiamo separarci?», anche se è tesa ilary non smettere di ridere e di regalare sorrisi. Ma la vera difficoltà è stato affrontare la questione con i bambini. «È stato tutto schifoso. Io ho figli grandi che hanno una vita sociale, si vergognavano anche se sapevano la verità. Noi abbiamo spiegato che era già successo».

Una coppia che non scoppia

Ma anche stavolta la coppia rimane unita. «Sono 20 anni che sto con mio marito io non ci sono cascata 20 anni fa e ci casco adesso che ne ho 40?»

Una vita insieme in cui la Blasi e l'ex capitano della roma sono cresciuti e cambiati insieme, una vita fatta di successi e di crisi. «La nostra vera crisi c'è stata quando lui stava smettendo di giocare, ma era una sua crisi».

«Come ne uscite da questa storia?», la domanda della Toffanin con il cuore in mano era inevitabile

«Noi non dobbiamo dare spiegazione alla gente, mi viene da sorridere perché si da molta importanza forse ai social, perché pare sia partito tutto da li. Se non pubblico una foto scoppia un caso mediatico. Io non voglio star dietro alle dinamiche che impongono i social. Voglio usarli per divertirmi. Infatti anche dopo tutta la bufera mediatica ho continuato a fare quello che facevo prima».

E Ilary chiude: «Noi ormai siamo pronti alla prossima tempesta». Chapeau grande Ilary.

