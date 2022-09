Francesco Totti, compleanno senza Ilary Blasi. I figli Cristian e Chanel: «Noi ti amiamo tanto»

Francesco Totti oggi compie 46 anni e in questi mesi di gossip e polemiche arrivano messaggi di amore incondizionato per lui, quelli dei suoi due figli Cristian e Chanel. L'ex capitano della Roma sta vivendo un periodo molto delicato nella sua vita privata dopo il divorzio con la moglie Ilary Blasi e la presunta nuova relazione con Noemi Bocchi. Un periodo di cambiamenti che ha sicuramente sconvolto anche le vite dei loro figli, ma non certo i loro sentimenti.

TOTTI, IL COMPLEANNO E GLI AUGURI SOCIAL DI CRISTIAN E CHANEL

I ragazzi, ormai adolescenti e frequentatori dei social, hanno dedicato un messaggio al loro papà nel suo giorno speciale attraverso delle Instagram stories che sono poi state condivise dal pupone. «Auguri vita, ti amo da morire», ha scritto Cristian pubblicando una sua foto di quando era un bambino insieme al papà sul campo mentre indossano entrambi la maglia della Roma. Un messaggio d'amore è arrivato anche da Chanel, che pubblica anche lei una foto con il padre mettendo in sottofondo la candone di Vasco Rossi Come nelle favole e scrivendo: «Auguri all'unico uomo della mia vita, ti amo tantissimo».

Mentre ci si chiede come trascorrerà questo giorno, se con i figli e Noemi, oppure solo con la sua famiglia, a fare gli auguri a Totti sono stati anche i tanti fan e seguaci che, nonostante le tante polemiche e i gossip, gli sono rimasti affezionati.