Tommaso Zorzi e Gabriel Garko, la coppia inedita a passeggio fra Roma e Milano

Tommaso Zorzi a passeggio con Gabriel Garko. Una coppia inedita quella composta da Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip e opinionista dell’Isola dei Famosi e l’attore Gabriel Garko, che proprio ospite nel reality condotto da Alfonso Signorini ha fatto l’ormai famoso coming out.

LEGGI ANCHE

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Tommaso Zorzi, il montepremi in beneficenza: a chi ha donato il suo... SPETTACOLI Isola dei Famosi, l'appello di Tommaso Zorzi a Giulia Salemi:... DA LUNEDÌ Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi è l'opinionista ufficiale....

Elettra Lamborghini, lutto durante l'isolamento per Covid: «È morto stamattina, non ho pace in questo periodo»

TOMMASO ZORZI E GABRIEL GARKO, AMICI DOPO IL GFVIP

Tommaso Zorzi e Gabriel Garko sono stati sorpresi da “Chi”, settimanale diretto da Alfonso Signorini, mentre passeggiano prima per le strade di Roma e poi per le vie di Milano. Stando a quanto riporta la rivista, per capire il motivo delle loro uscite bisogna tornare ai tempi della reclusione nella casa del Grande Fratello vip, quando Zorzi aveva commentato il coming out di Garko con ironia. Finito il reality Gabriel avrebbe chiesto spiegazioni del suo comportamento a Tommaso, che a sua volta si sarebbe scusato facendo nascere l’amicizia. Gabriel Garko avrebbe anche inviato un messaggio a Tommaso Zorzi con un “in bocca al lupo” per la prima puntata dell’Isola dei Famosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA