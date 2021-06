Tommaso Zorzi felice con il nuovo fidanzato. E in vacanza c'è anche un'altra amica del GF Vip

Vacanza, nuova storia e amici. Tommaso Zorzi è felice con il fidanzato Tommaso Stanzani, l’influencer 26enne condivide la prima foto di coppia sul social e ufficializza così definitivamente il legame con il ballerino bolognese 19enne che ha partecipato all’ultima edizione di Amici.

I due si godono la vacanza in Puglia con l’amica Elisabetta Gregoraci. I giorni trascorsi a Otranto, però, non sono affatto di solo relax per la showgirl e il danzatore: i due sono impegnati con Battiti Live, che vede alla conduzione l’ex moglie di Flavio Briatore, Stanzani fa parte del corpo di ballo dello show musicale.

