“Tommaso Zorzi - dalla A alla Z”, ecco l’instant book sul vincitore del Grande Fratello Vip

E' il personaggio del momento, tutti parlano di lui. “Tommaso Zorzi - dalla A alla Z”, l’instant book su Tommaso Zorzi. Un Instant book per Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip e opinionista dell’Isola dei Famosi 2021, pubblicato su Amazon da Umberto Piancatelli con la prefazione di Patrizia De Blanck

“Tommaso Zorzi - dalla A alla Z”, è un divertissement alfabetico dedicato al vincitore del ‘GF Vip5’, ovvero un 25enne che ha conquistato il pubblico per la sua capacità di gestire con ironia ogni situazione. Il “Grande Fratello” è stata una sorta di prova generale dove ha dimostrato di saper ballare, cantare, organizzare una festa, creare un evento o condurre una trasmissione, come il ‘The Late Show’, in modo professionale. Ma Tommaso è anche credibile e divertente, imprevedibile e sfrontato, intelligente e simpatico. I suoi unici nei, forse, sono il forte egocentrismo e una moderata permalosità. Insomma i presupposti per avere un sicuro futuro televisivo ci sono tutti. E i primi segnali pure perché Mediaset l’ha già assoldato come opinionista fisso de ‘L’isola dei Famosi’ e per condurre uno spin off dedicato all’Isola.

Ultimo aggiornamento: 12:52

