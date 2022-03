Tommaso Stanzani compie 20 anni, gli auguri di Tommaso Zorzi mandano i fan in delirio

Tommaso Stanzani compie vent'anni e il fidanzato Tommaso Zorzi gli fa gli auguri sui social. Le storie di Instagram mandano letteralmente i fan della coppia in delirio al punto da mandare il nome del ragazzo in tendenza su Twitter. L'ex pattinatore diventato famoso dopo aver partecipato come ballerino al talent Amici di Maria De Filippi è legato all'ex gieffino da mesi e sono molto affiatati.

APPROFONDIMENTI DA REMOTO Oggi è un altro giorno, Serena Bortone conduce da casa:... IL GOSSIP REALE Charléne di Monaco, ecco le condizioni per non divorziare:...

LEGGI ANCHE

Fedez la malattia, i mesi orribili dei Ferragnez: dalle malattie di Valentina e Vittoria all'annuncio choc

Tommaso Stanzani compie vent'anni

Il giovanissimo Tommaso, che si è diplomato da poco, compie oggi 20 anni e ha in serbo tantissimi progetti professionali. Un periodo d'oro per il ballerino che ha iniziato da poco la convivenza con il fidanzato Tommaso Zorzi e ha svelato a Verissimo che tutto procede a gonfie vele e che ci sono piccoli litigi dovuti alla "pazzia" dell'influencer. Ed è proprio quest'ultimo a documentare il party di compleanno con le immagini di Stanzani che spegne le candeline a mezzanotte.

Tommaso Stanzani, gli auguri di Tommaso Zorzi

«Auguri amore mio», è la dedica dolcissima di Tommaso Zorzi a Stanzani. Sono seguiti poi tantissimi tweet di felicitazioni. «Recuperatemi. Hanno preso un pezzo del mio cuore. Notte e auguri ancora Tommy», si legge su Twitter. E ancora: «Tommy Felice Compleanno! Grazie per il tuo talento, la tua solarità, la tua simpatia, la tua purezza d’animo! Sei proprio bello bello! Ti si ama».

Tommy Felice Compleanno ! Grazie per il tuo talento, la tua solarità, la tua simpatia, la tua purezza d’animo ! Sei proprio bello bello ! Ti si ama 💘#StanzaTommi#TommasoStanzani pic.twitter.com/P0bZmga3D9 — DadR (@sonoladgr) March 20, 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA