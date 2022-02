Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker, il primo post dopo la separazione: lei fa una "sorpresa"

Il primo post di Tomaso Trussardi dopo la separazione da Michelle Hunziker. I due hanno annunciato a sorpresa la fine dell’amore dopo 10 anni di relazione e da quel momento l’imprenditore ha mantenuto l’assoluto riserbo sulla questione, anche sul social.

Tomaso Trussardi con le figlie Sole e Celeste (Instagram)

Tomaso Trussardi, il primo post dopo la separazione

Tomaso Trussardi condivide il primo post dalla separazione da Michelle Hunziker. L’imprenditore ha postato dal social, dove in realtà non è così attivo, una foto di famiglia, uno scatto che lo vede comodamente seduto sul divano della sua casa assieme a Celeste e Sole, le figlie nate proprio dal suo passato matrimonio con la showgirl. La condivisione manca di didascalia e oltre ai commenti inteneriti dall’accoppiata papà – figlie, tra i numerosi like c’è anche quello inaspettato della sua ex.

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker (Instagram)

Dalla fine del matrimonio fra Trussardi e Hunziker si è scatenato una vera pioggia di indiscrezioni, con tanto di (smentiti) nuovi fidanzati e lo spettacolo condotto da Michelle, “Michelle Impossibile” col bacio sul palco con l’ex marito Eros Ramazzotti di certo non ha contribuito a fermare il gossip.

