Tiziano Ferro pazzo di Tananai: «Ti amo». Canta "Tango" nel backstage e scherza: «L'ha scritta per me?»

Sabato 20 maggio, piazza Duomo a Milano si è riempita, nonostante la pioggia per il concerto di Radio Italia. Ma un video, diventato virale sui social, ha catturato un curioso retroscena. Mentre Tiziano Ferro, in camerino, si stava preparando alla sua esibizione, come ultimo artista in scaletta, sul palco c'era Tananai che cantava la sua ultima hit: Tango. Ed è stato proprio in quel momento che Tiziano Ferro ha gridato: «Tananai io ti amo». Poi alle persone che erano presenti fuori al suo camerino ha detto: «Secondo voi l'ha scritta per me?».

La risposta di Tananai

Nelle ultime ore Tananai ha pubblicato nelle sue Instagram stories il video in questione di Tiziano Ferro e ha reso pubblica anche la sua risposta: «Tiziano ti amo anche io», ha scritto a corredo del video.

Il concerto

I fan sognano già una collaborazione e non è escluso che in futuro i due cantanti possano decidere di pubblicare un duetto.

Ragazzi in prima fila fin dalle prime ore del mattino, ombrelli e cerate, tanta voglia di ascoltare i loro cantanti preferiti. Tre ore e mezza di musica, dieci artisti, tre canzoni a testa: Achille Lauro, Articolo31, Colapesce Dimartino, Elodie, Tiziano Ferro, Lazza, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Eros Ramazzotti, Tananai. Un clima di festa e di condivisione, nonostante l'incessante pioggia.