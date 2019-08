Tina Cipollari, la sorella maggiore Annarita le somiglia come una goccia d'acqua

Per quel poco che circola fra i roumors del gossip pare che fra le due sorelle, non sempre ci sia stato un buon feeling. Spesso e a volte anche per lungo tempo, le Cipollari hanno visto il loro rapporto familiare al capolinea, ma uno scatto pubblicato qualche tempo fa da Annarita, da speranza e qualcosa ci suggerisce che le litigate fra le sorelle possono essere un brutto ricordo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Molto probabilmente, qualcuno per strada l'avrà scambiata per la sorella, ben più famosa di lei.è infatti lamaggiore di, la 'Vamp' protagonista di tante dirette di Uomini e Donne, e la somiglianza è così impressionante da pensare che le due siano gemelle., sempre scatenata e senza peli sulla lingua, da tanti anni è uno dei volti più noti di Uomini e Donne. Dall'incontro con Kikò Nalli fino alle clamorose liti con Gemma Galgani, la 'Vamp' è diventata un vero e proprio simbolo della trasmissione, quasi al pari della padrona di casa,. Non tutti, però, sanno che Tina ha unanon famosa,, che ha circa otto anni più di lei.A rivelarlo è Velvet Gossip, che spiega: «». Viene da chiedersi se, oltre alla impressionante somiglianza fisica, le dueabbiano anche lo stesso carattere: in quel caso, non c'è da stupirsi che due personalità del genere possano contrastarsi.