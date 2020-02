Tina Cipollari racconta la sua dieta: «Maria De Filippi mi fa sempre i compimenti, ecco quanto ho perso»

E’ stata messa a dieta da Maria De Filippi e il nuovo regime alimentare di Tina Cipollari prosegue alla grande. La storica opinionisti di “Uomini e donne”, che ha adottato i consigli di una nutrizionista fatta venire apposta in trasmissione, è molto soddisfatta dei risultati raggiunti.

Per ora i chili perso sono dodici: “La dieta sta andando bene – ha dichiarato a “NuovoTv” - Direi che mi mancano ancora una decina di chili per raggiungere l’obiettivo e stare bene. Comunque Maria in tivù dice sempre che sono brava, visto che ho raggiunto questo risultato in due mesi”.

La sua vita è evidentemente migliorata: “Il mio umore non è cambiato con questo regime alimentare. Mi sento meglio a livello fisico, respiro meglio, cammino più veloce, la notte dormo meglio e mi sento più leggera. Mi sento anche più sgonfia”. Intanto prosegue il mistero sulle future nozze di Tina col neo compagno Vincenzo Ferrara, imprenditore nel campo della ristorazione a Firenze.

Secondo i beninformati il matrimonio si dovrebbe celebrare prima dell’estate, anche se i diretti interessati non hanno confermato nulla a riguardo.

