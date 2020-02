Tina Cipollari a un passo dalle nozze col fidanzato Vincenzo Ferrara: cena con la famiglia allargata

Si era parlato di crisi di coppia, ma la relazione fra Tina Cipollari, storica opinionista di “Uomini e donne” di Maria De Filippi, e il neo fidanzato Vincenzo Ferrara va a gonfie vele e anzi i due sarebbero pronti a fare il grande passo e sposarsi.

A spiegare che non c’era nessun problema sentimentale era stato proprio Ferrara, che anzi aveva parlato di problemi di distanza dati dai rispettivi impegni di lavoro. La coppia infatti viaggio fra Roma, dove Tina è impegnata sul piccolo schermo con Maria De Filippi e Vincenzo, imprenditore nel campo della ristorazione ed è stata sorpresa proprio nel capoluogo della Toscana da “Nuovo” mentre pranzano insieme. Ad accompagnarli ci sono anche Gianluca e Francesco, figli della Cipollari nati dal precedente rapporto con l’ex marito Chicco Nalli. Per risolvere il problema legato alla distanza geografica dei due, secondo la rivista, avrebbero deciso di sposarsi e avrebbero scelto proprio Maria de Filippi come testimone di nozze.

