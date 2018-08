Tina Cipollari innamorata, eccola col nuovo fidanzato Vincenzo Ferrara

Un post condiviso da Tina Cipollari (@tinacipollari) in data: Ago 1, 2018 at 11:30 PDT

Nessun ritorno con l’ex Chicco Nalli, in arte Kikò e nessun figlio in arrivo, ma sembra che per, storica opinionista oggi tronista di “Uomini e donne”, ci siano delle novità. Tina infatti si sarebbecon, un noto ristoratore di Firenze.La voce correva già sul web, ma ora arrivano le immagini di “Vero” che vedono la Cipollari e Vincenzo durante una romantica passeggiata per Firenze, dove sembra che la loro relazione sia nota da tempo.Tina ha avuto tre figli dal suo passato matrimonio con Chicco Nalli, ora felicemente fidanzato con l’attrice spagnola Myr Garrido, conosciuta su un set fotografico a Madrid.