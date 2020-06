La dieta di Tina Cipollari ha funzionato: festeggia sui social in forma smagliante

Tina Cipollari e la dieta, una storia di successo. Tina, storica opinionista di "Uomini e donne" ha postato dal suo account Instagram una foto che la vede in grande forma, dopo essere stata messa a regime alimentare controllato, con tanto di nutrizionista, da Maria De Filippi in persona durante una puntata del programma.

Gli sforzi sono hanno dato i loro risultati e Tina è stata premiata dai complimenti dei suoi numerosi follower sul social che si sono congratulati per la sua ritrovata silhouette. Il peso sulla bilancia, in tramissione, era di 84 chili per 1 metro e 64 cm di altezza: il suo obiettivo era perdere circa venti chili e sembra proprio che la Cipollari ci sia riuscita senza particolari problemi.

Un percorso che, come aveva confessato, è stato difficile solo nei primi giorni in cui si è dovuta abituare al nuovo regime: “Il mio umore è ottimo – aveva raccontato - non è cambiato per nulla, anzi. Mi sento molto meglio a livello fisico, respiro meglio, cammino più veloce, la notte dormo meglio e mi sento più leggera. Al di là dei chili persi sto vedendo dei risultati, mi sento più sgonfia”.

L'unico vero guaio, aveva rivelato, era la presenza del fidanzato Vincenzo Ferrara, di professione ristoratore, che la tentava in continuazione...

